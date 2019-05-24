يتابع الطلاب واولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019 ، وخاصة بعد انتهاء الطلاب من تأدية امتحانات جميع المواد منذ ايام، وبدأ بعدها أعمال التصحيح ثم الرصد ثم المراجعة، وقد قام كنترول الشهادة الإعداية في محافظة سوهاج بمجهود كبير، لإظهار النتيجة للطلاب بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب بالمحافظة .

متابعة النتيجة

نتابع بشكل مستمر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج، وبمجرد الظهور، يستطيع الطالب وولي أمره أن يحصل على نتيجته من خلال الرابط المخصص لذلك، وسيظهر ذلك في تحديثاتنا المتوالية، فور اعتماد السيد المحافظ للنتيجة والكشف عن أسماء أوائل الطلبة في المحافظة، سوف يتسنى للجميع معرفة النتيجة برقم الجلوس .

توزيع درجات امتحان الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019

نذكركم اعزائي الطلاب بالحد الاقصى لمجموع الدرجات والمواد للعام الدراسي 2019/2018 حتى يتسنى حساب نسبة النجاح .

لغة عربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات الاجتماعية 20

العلوم 20

الرياضيات 30

المجموع 140

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2018

خصصت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، ويستطيع الطالب الدخول على النتيجة بإدخال رقم الجلوس ويتم ذلك من خلال الرابط التالي : ( اضغط هنا ) .

رابط آخر ( اضغط هنا )

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبناءنا الطلاب

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