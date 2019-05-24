تراند اليوم : ممثلة مصرية تدعم منى فاروق ثمّ تتراجع لهذا السبب- بالصورة

بعد أن فاجأت المتابعين عبر صفحتها الخاصة بنشرها صورة مع الممثلة المصرية ​ منى فاروق ​ التي أوقفت بتهمة الفيديوهات الإباحية المنسوبة للمخرج المصري خالد يوسف ، إضطرت الممثلة المصرية ​ مايان السيد ​ الى حذف الصورة بسبب التعليقات التي هاجمتها.

وكانت ظهرت السيد في الصورة برفقة فاروق وعلّقت :"مبروك الإفراج يا حبيبتي وحسبي الله"، إلا أن متابعيها استنكروا التضامن مع صديقتها بعد الفعل الفاضح الذي استحقت عليه هذا العقاب.

وكانت ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على فاروق مساء يوم الـ7 من شباط/فبراير الماضي، ووجهت إليها تهمًا بالتحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقًا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأصدر القضاء المصري منذ ذلك الحين قرارات بتمديد حبس فاروق في إطار التحقيقات.