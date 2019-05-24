سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور

أقامت أمس الفنانة سميرة صدقي حفل سحور لمجموعة كبيرة من اصدقائها من الوسط الفني والاعلامي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها بإحدى كافيهات حدائق الاهرام

وحضر الحفل : المخرج التلفزيوني عادل الاعصر، المؤلف فتحي الجندي، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، الفنان ابراهيم ابو العطا، المنتج الفني بكر محمود، مصمم الاستعراضات ميدو فتح الباب، الكاتب الصحفي محمد ريان، الاعلامي محمد بدر، الصحفي تامر الخطيب، المستشار احمد حافظ ورجل الاعمال محمود اوتو

واحيا الحفل الملحن محمد مرسي بعزفه مجموعة من اغاني الزمن الجميل على العود الخاص به وغناء كل الحضور معه وعلى رأسهم المطربة دينا

وقبل اذان الفجر بساعة اضيئت شمعة سنة جديدة في عمر الفنانة سميرة صدقي واحتفل بها كل الحضور متمنين لها دوام الصحة والنجاح

الجدير بالذكر أن الفنانة سميرة صدقي انهت تصوير بعض حلقات مسلسل "كتف قانوني" والذي سيتم استكمال تصويره بعد عيد الفطر المبارك