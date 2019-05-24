“صدور” نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2019 جميع المحافظات || موقع ناجح ووزارة التربية...

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس بمحافظة الرصافة الأولى بنسبة نجاح 68%، ومن خلال المواقع المخصصة لمعرفة نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2019 الدور الأول، نقدم لكم كافة تلك المواقع لمتابعة نتائج طلاب العراق 2019، بتحميل رابط بصيغة (pdf) بموقع الوزارة لكل محافظة تظهر بها النتيجة، ونضع تلك الروابط لكم أمام اسم كل محافظة، ونوضح أن روابط النتائج بالأسفل للمواقع الرسميةـ ولكن المحتوى يخص نتائج بالعراق للعام الدراسي السابق.

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2019

سبق وانتهت امتحانات الدراسة الابتدائية في العراق يوم 13-5-2019، ويبحثون عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2019 بالدور الأول للدراسات العربية، والتركمانية، والأجنبية، والكردية، للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018 وقد ظهرت نتيجة الرصافة الأولى عبر موقع ناجح، والمقرر أن يتم ظهور نتائج الشهادة الابتدائية بالتتابع حسب المحافظة التي تظهر بها النتائج كما سيتم معرفتها من خلال الدخول على المواقع الرسمية والغير رسمية التي يتم الاستعلام عن نتائج طلاب العراق بها كل عام دراسي.

صدور نتائج السادس الابتدائي 2019

وعن متابعة صدور نتائج السادس الابتدائي بدولة العراق الدور الثاني، مع التهاني لكل من حصل على نتيجة السادس الابتدائي عبر المواقع التي رفعت النتائج ومنها موقع ناجح لكنه موقع غير رسمي وقام بوضع النتيجة في ملف تحميل، وعند فتحه تظهر النتيجة على برنامج (درايف) الذي يتطلب الدخول على اسم المدرسة ومنها كتابة الرقم الامتحاني أو اسم الطالب وتظهر النتيجة، ونقدم لكم اسفل المقالة نتائج الدور الثاني بالمحافظات التي ظهرت بها، بينما المقالة كانت تخص نتائج الدور الأول.

نتيجة السادس الابتدائي 2019 العراق

ينتظر الآن جميع طلبة وطالبات المحافظات العراقية التي أدت الامتحانات الوزارية الدور الأول 2019 بالمرحلة الابتدائية حيث ينتظرها طلاب المحافظات الأتية:

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محافظة بغداد

محافظة الكرخ الأولى

محافظة الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

محافظة الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

محافظة الرصافة الثالثة

محافظة النجف

محافظة ديالي

محافظة كربلاء

محافظة واسط

محافظة صلاح الدين

محافظة بابل

محافظة ذي قار

محافظة القادسية

محافظة السليمانية

محافظة الأنبار

محافظة كركوك

محافظة المثنى

محافظة ميسان

متابعة نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2018

ظهرت نتيجة محافظة الرصافة الثانية عبر المواقع الغير رسمية ونضع لكم هنا أسماء جميع المواقع التي يمكن استخراج النتائج بها:

فيدو الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

كيفية استخراج نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2018

يتم استخراج النتائج حال رفع المحافظة وذلك بفتح رابط PDF ومنها تجدون:

فولدرات بها اسم المدرسة

الضغط على اسم المدرسة

البحث برقم الطالب

أو اسم الطالب

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2018 الدور الثاني

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