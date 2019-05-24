نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية 2019 الترم الثاني عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية...

انتهى طلاب وطالبات محافظة الشرقية للصف الثالث الاعدادي امتحانتهم النهائية لعام 2018-2019 يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو على أكمل وجه، حيث يترقب الطلاب الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني بكل قلق وتوتر شديد، بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الحيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة، ونتيجة اعدادية الاسكندرية عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وقريباً جداً سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

من خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نوافيكم بكافة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 لحظة بلحظة، ونشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، حيث أن اعمال الكنترون من تصحيح ومراجعة التصحيح أوشكت على الإنتهاء، فور الإنتهاء سيتم رصد درجات الطلاب ثم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية، وأخيراً رفع النتيجة والإعلان عنها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، تابعوا هذا المقال والذي من خلاله سوف نقوم بنشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية 2019.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” برقم الجلوس فقط، وذلك من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

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سنقوم بإخباركم فور الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019، وإذا لم يتمكن أحد من الوصول إلى نتيجته عند الإعلان عنها، فبإمكانه ترك رقم الجلوس الخاص به في تعليق أسفل المقال، وموقعنا سوف يساعده على الفور عند رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

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