نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية آخر العام 2019 عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية اقتربت على الظهور حيث ينتظرها الألاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية الذين أدوا امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019, كما ينتظر إعلان النتيجة أولياء الأمور لكي يطمئنوا على مستقبل أبنائهم التعليمي حيث تعد الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية للطالب التي من خلالها يستطيع تحديد مستقبله اما الثانوية العامة ومنها إلى الكلية التي يرغب فيها وأما الاكتفاء بالدبلوم الفني, , ومن خلال موقع نجوم مصرية نتابع معكم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي, وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين, أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة نتائج الصف الثالث الاعدادي، وتجميع الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

انتهت جميع الإدارات التعليمة بمحافظة المنوفية من مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات ويجري الأن رصد الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية ليتم رفعها الى محافظة المنوفية لاعتمادها في الساعات القليلة القادمة وعقب ذلك سيتم رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لكي يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجتهم بكل سهولة وكان عدد إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحان هم 62 ألف 963 طالب وطالبة حضر منهم 62 ألف 825 طالب وطالبة ونجحت الإداراة التعليمية في تنظيم وإدارة للجان الامتحانات التي لم تشهد أي شكاوى من الطلاب أو المراقبين.

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رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية ————من هنا.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية———-من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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