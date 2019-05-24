منوعات

تراند اليوم : منى الغضبان بملابس مثيرة وصور عارية مسربة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وتداول ناشطون صورا لسيدة الاعمال وهي بالملابس الداخلية وفي أوضاع مخلة في أحدى الشقق التابعة لخالد يوسف.
على الرغم من حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، على خلفية تورطها في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني ، إلا أن التسريبات لم تتوقف، إذا نشر نشطاء صورًا إباحية لها من الفيديو المحبوسة بسببه.
الجدير بالذكر أن الفنانتين وشيماء الحاج، محبوستان على ذمة القضية، وكذلك سيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا والإعلامية ، فيما يتواجد النائب بفرنسا مع أسرته في الوقت الذي يرفض فيه الاتهامات الموجهة إليه من البعض ويؤكد أنه سيعود عند طلبه للتحقيق، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له من تشويه بسبب رفضه تعديل الدستور ومواقفه السياسية.

منى الغضبان بملابس مثيرة

 

منى الغضبان بملابس مثيرة وصور عارية مسربة

 

منى الغضبان بملابس مثيرة وصور عارية مسربة

 

Advertisements

 

منى الغضبان بملابس مثيرة وصور عارية مسربة

 

الكاتب

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا