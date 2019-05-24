شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة التاسعة عشر 19 – أحداث شيقة وممتعة

دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019 بوتيرة شيقة، حيث تم العثور على جثة الصحفي غسان الذي وجد مقتولا في لندن وتقول التحريات أنه سقط من شرفة المنزل.

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وينجح سليم الأنصاري في الحلقه 18 من مسلسل كلبش 3 في اقتحام القصر السري لأكرم صفوان والذي يتقابل فيه مع سليم الذي يذهب هناك وهو معصوب العينين، فيما يخدع سليم أكرم ويوهمه بأنه ليس له أى يد في سرقة القصر.

لم يكتف الأمر إلى هذا الحد فيجد أكرم في الحلقة 18 من مسلسل كلبش 3 المسلسل المصري الشيق، في المكان ذاته مجموعة من الحقن التي يأخذها ابنه المريض والذي لا زال يعاني.

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ويحاول أمجد صفوان أن يتقرب من ريم لكنها تعنفه وتضربه بعد أن أهانها وأهان أبيها وتترك الشركة غاضبة، كما ويكلف عوني بمراقبة سليم الانصاري لأنه سيكلفه بمهمة كبيرة ولكن يجب أن يطمئن له قبل أي شيء.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.