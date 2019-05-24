نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وجميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 تم اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد محمد حامد بنسبة نجاح وصلت 69.6% من إجمالي طلبة محافظة الجيزة بعد أن أدي طلبة ثالثة اعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول وقامت لجان التصحيح بالانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بجميع أبناء محافظة الجيزة في جميع الإدارات التعليمية، وتم رصد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 وتم الاعلان عن النتيجة من قبل المحافظ بعد اعتمادها، ويمكن الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

محافظة الجيزة تشمل على العديد من الإدارات التعليمية التي سوف يتم من خلالها الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 علي موقع وزارة التربية والتعليم حيث قامت هذه الإدارات بالانتهاء من عملية التصحيح وإرسال النتائج إليّ مديرية التربية والتعليم بالجيزة لكي يتم اعتماد النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات علي شبكة الإنترنت، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 141004 من الطلاب والطالبات وتم الحضور منهم لعدد 138956 ونجح منهم 96649.

وبعد الإعلان عن النتيجة يسعى الآباء والأبناء من محافظة الجيزة للحصول علي النتيجة للاطمئنان على نتيجة الفصل الدراسي الأول وللاسترخاء والاستمتاع في فترة الأجازة الفاصلة بين الفصلين الدراسي الأول والثاني للتركيز في المرحلة التالية من الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 141004 طالب وطالبة حضر منهم 138956 نجح منهم 96649 .

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وجميع المحافظات

سوف نقدم لحضراتكم نتيجة هذا العام 2019 مثل ما حدث العام الماضي وقدمنا لحضراتكم نتيجة 2018 بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2018 من العام الميلادي، يستطيع الآباء والأبناء من محافظة الجيزة الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسوف نضع لكم رابط الاطلاع علي النتيجة مع طريقة الحصول علي النتيجة، كما أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الجيزة من المحافظ خلال أيام قليلة لإعلان النتيجة في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة يمكنكم الدخول علي الرابط الماضي الخاص بالجيزة وإدخال رقم الجلوس أو ترك رقم الجلوس في تعليق ثم سنرد علي حضراتكم بالنتيجة في تعليق مع أطيب أمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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