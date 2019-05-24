“البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية –...

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية لمعرفة نتائجهم قريباً، بعد ما تم اعتماد نتائج عدد من المحافظات الكبرى، وهناك ترقب من الطلاب وذويهم لظهور النتيجة الخاصة بمحافظة الغربية بين اللحظة والأخرى.

وعلى الصعيد الأخرى تتأهب مديرية التربية والتعليم بالغربية، لبدء اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 ونشرها عبر البوابة الالكترونية بمحافظة الغربية، للاستعلام من خلالها عن النتائج دون الحاجة إلى المدارس لاستخراجها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عبر نافذتها الإلكترونية لتيسر وتسهيل على الطلاب استخراج نتائجهم وكذلك الاستعلام عن كافة أخبار التعليم مباشراً، كما تتيح الاستعلام واستخراج النتيجة من خلال رقم الجلوس أو اسم الهوية .

رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية 2019

وفي السياق ذاته قد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية “الأستاذ الشناوي عايد”، عن بدء عملية رصد الدرجات فور الانتهاء من لمراجعة التصحيح الأخيرة ، ثم يتم نقلها مباشرة إلى محافظ الغربية “اللواء أحمد صقر”، لاعتمادها ونشرها للطلاب من خلال بوابة مدرية التربية والتعلم بالغربية، لذا يحرص موقعنا” نجـــوم مصرية” على مساعدة الطلاب بالغربية لسهولة استخراج نتائجهم من خلال خدمة ترك تعليق يحمل الاسم أو رقم الجلوس للاستعلام عنها فور ظهورها.

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