تراند اليوم : سما المصري صاحبة الشبشب لعزيزة جلال: متزعليش أنا حمارة – فيديو

سما المصري أرادت أن تذكر الجماهير العربية العظيمة بـ “شبشبها”

بعد اعتزالها الفن 35 عامًا، فاجأت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال الجميع بعودتها للغناء مجددًا.

قناة الـ Mbc عرضت فيديو للفنانة، من حلقتها في برنامج (اللقاء من الصفر)، المقرر عرضها قريبًا، ظهرت فيه داخل استوديو، تعيد تسجيل أغنيتها الشهيرة (مستنياك).

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سما المصري، كعادتها ركبت الموجة، وأعادت نشر الفيديو وعلقت قائلة: (الله علي الصوت الملائكي.. احلي صوت دا ولا ايه؟ الفنانه الجميله اللي علمتنا الحب القمر/عزيزه جلال صاحبه الأغنيه الاصليه لحبيبي مهما سافرت تعود بعد غياب طوييل).

وتابعت: (ياريت ترجعي بأغانيكِ وصوتك الحلو تاني عشان من بعدك الغناء بقي باظراميط خالص من أول حط النقط ع الحروف وسيب إيدي والشبشب ضاع لحد اذقه ذقه وعندي ظروف.. اه والله.. وانا كمان على فكره أغنيه الشبشب ضاع من اسوأ الأغاني اللي تعملت حقكم عليا أنا حماره يا فنانه ماتزعليش عيله وغلطت.. ربنا يديكي الصحه يارب).

سليمان برناوي-الجزائر