تراند اليوم : مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 52 كاملة مترجمه بلعربيه

متابعينا الكرام ننشر لكم مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 52..مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة الاثنين والخمسون ..وفي الحلقة 52 تشهدد عدد من الاحداث والمتطور الجديد ..وتشهد الحلقة 52 التكلم عن العذاب التي تتعرض له المراة علي يد الراجل في المجتمع ..في المقابل يلحق غينجو العذابات بملاك وأهمها ، ويزداد وحشية وقسوة عليهم ,وتعتذر القناة التركة علي عدم بث لمسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة السايقة بسب عرض مبارة التي كانت تعرض علي قناة .وذلك مما ادي الي تاجيل الحلقة الي اسبوع المقبل

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يذكر أن مسلسل اشرح أيها البحر الاسود ، حصل على نجاح كبير حيث انه المسلسل التركي الوحيد الذي حصل على نسب مشاهدة عالية جدا واخذ 8 جوائز بالفراشة الذهبية .

احداث مسلسل اشرح ايها البحر الاسود

تدور احداث مسلسل اشرح ايها البحر الاسود حول بيع طفلة في 16 من عمره مقابل المال ..وتم بيع الطلفة التي في 16 من عمره من قبل ابيه وتدعي (نفس),حيث تم بيعها الي رجل اتصف بالعنف وعدم الرافه في التعامل ولا يعرف كيف التعامل بعطف وممرونه معه ..