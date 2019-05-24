الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019

ظهرت نتيجة إعدادية محافظة الأقصر في المديريات التعليمية بالمحافظة وذلك بعد أن تم اعتمادها من السيد المحافظ، لتكون متوفرة لأبنائنا الطلاب عبر موقع نجوم مصرية وذلك تيسيراً عليهم من أجل الحصول على درجاتهم ومعرفة توزيع المواد التي امتحنوا فيها، وقد تمكنا من توفير روابط داخلية من أجل تسهيل الحصول على النتيجة.

كما أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن سبب تأخر صدور النتيجة هو مراجعة أوراق الطلبة والطالبات من أجل ضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم بالضبط، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر ، ويمكن للطلبة والطالبات الدخول للموقع وكتابة رقم الجلوس والحصول على نتيجة إعدادية الأقصر 2019.

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