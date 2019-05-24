رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية 2019 .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم...

ستنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال أيام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وسيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة “3 إعدادي” برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية بالإسكندرية فور إعلانها رسمياً من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية قد تظهر هذا الأسبوع وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد المصري المتحدث بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تعمل جميع اللجان والإدارات التعليمية التابعة للمحافظة سريعاً في أعمال تصحيح أوراق الطلبة والطالبات، والتي تسير بشكل جيد دون أي مخالفات، مع مراعاة الشفافية ومنح كل ذي حق حقه، وبعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية رسمياً ونشرها عبر البوابة الإلكترونية..

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة إعدادية الإسكندرية

يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هـنا، والحصول على نتيجة ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني حين ظهورها والإعلان عنها من خلال وضع رقم جلوسك، وكما يعلم الجميع أن النتيجة تكون شاملة المجموع الكلي وهو 140 درجة مقسمة على خمس مواد هي اللغة العربية “40درجة”، اللغة الإنجليزية “30 درجة”، الرياضيات “30 درجة”، والعلوم “20 درجة” ومثلها مادة الدراسات، وليس في الترم الأول رسوب أو نجاح، كما إنه لا تضاف درجات مواد التربية الدينية والرسم والحاسب الألي للمجموع الكلي..

تم اعتماد النتيجة الآن من قبل محافظ الإسكندرية 2019، عبر الرابط التالي من هنا، وأي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسنقوم بالرد عليكم.

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