نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

أبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أوشكت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالقاهرة على الانتهاء.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة القاهرة:-

تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، برفع نتائج الامتحانات بها سواء في سنوات النقل أو في الشهادة الاعدادية عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ولهذا فإن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة ستكون موجودة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ويمكن الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا

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كذلك فإنه وخدمة منا موقعنا المتميز فإننا على استعداد لتلقي طلباتكم التي تتضمن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة، عن طريق القيام بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة لتكون أول من يعرف نتيجته، مع متابعة أخر التطورات الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة.

وهناك توقعات مؤكدة بأن تكون نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2019 أفضل من العام الماضي، بفضل ما بذله أبناؤنا الطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة من مجهود كبير.

ويسرنا أن نقدم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة بمناسبة التفوق والنجاح الباهر والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

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