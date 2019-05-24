الاكثر مشاهدة اليوم - مشاهدة فيديو خالد يوسف المسرب ،، فيديو خالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج...

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم يحمل عنوان فيديو خالد يوسف الجديد مع الفنانتين مني الغضبان و رنا هويدي، حيث دشن العديد من المغردين عبر هذا الوسم الذي تصدر ترند مصر العددي من الأخبار التي تدور حول هذه الفضيحة، فالبعض يقول منهم ان خالد يوسف ظهر يمارس أعمال مخلة بالأدب مع مني فاروق وشيماء الحاج، وتعتبر هذه بمثابة فضيحة عارض لهذا الرجل الذي يكن له الكثير منا كل الإحترام والتقدير.

بينما إنتشر قبل قليل فيديوهات جديدة للمخرج خالد يوسف أثارت الجدل عبر موقع التدوين المصغر تويتر وفيسبوك، وتوضح هذه الفيديوهان ان خالد يوسف ومني وفاروق وشيماء الحاج ورنا هويدي مارسوا الجنس.

كما وأوضح مقطع فيديو مصور له وهو في إحدى الشقق برفقت مني فاروق وشيماء الحاج التي يبدو عليها فتات ليل، وهذا الفيديو أثبت للجميع أنه فعلا يمارس الرذيله.

ولقد علق الكثير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علي هذا الفيديو معبرين عن إستيائهم لما يفعله هذا المخرج والفنانين.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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