الاكثر مشاهدة اليوم - خاص وبالفيديو- محمد حسين يكشف كواليس الفيديو الإباحي المنسوب إلى خالد يوسفخاص...

ميرنا وليد - بيروت - حل الاعلامي محمد حسين ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

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