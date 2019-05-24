تفاصيل وفاة دبل واي بشكل مفاجئ

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، نبأ وفاة الشاب دبل واي، جراء أزمة صحية ألمت به بشكل مفاجئ، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على الخبر حتى اللحظة.

في سياق آخر، ذكر تلفزيون النهار اليوم الخميس، أن شابا أصيب في احتجاجات بالعاصمة الجزائر الأسبوع الماضي توفي اليوم متأثرا بالإصابات في رأسه.

وأضافت المحطة أن هناك روايتين بشأن وفاة الشاب البالغ من العمر 18 عاما. الأولى هي أنه تعرض للضرب خلال مظاهرات الجمعة الماضية والثانية هو أنه سقط من شاحنة وهو في طريقه للمشاركة في الاحتجاجات.

ونشرت الفضائية، تقريرا عن حالة هذا الشاب الجزائرى يروى خلالها رحلة حصوله على دبلوم بالفلسفة والآداب، وخمس شهادات دكتوراه أخرى تتعلق بالهندسة والبناء وغيرها من الشهادات ولكن دون نتيجة لأنه عاطل عن العمل.