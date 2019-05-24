دعاء الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك - ثالث جمعة من رمضان

تحل الليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك 24 مايو 2019 والذي يستحب فيه الدعاء بالنظر للثواب والأجر العظيم خاصة في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

والدعاء في رمضان له ثواب عظيم حيث يحب الله أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك ، كما يسألونه الهداية والمغفرة.

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان:

اللهم اغفر تقصيرنا في اﻻيام الماضية وأعنا على قيام رمضان وختم القرآن،،

اسألك اللهم هداية” وفرجا” وفرحا” ورزقا” وتوبة” وغفرانا”

ثالث جمعه في رمضان:

اللهم أني أسألك تفريجاً لكل هم

واستجابه لكل دعاء ، وشفاء لكل مريض

وغفران لكل ذنب ، ورزقاً لكل محتاج

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ

وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ ،

وَ اجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ

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بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ

إنها الجمعة الثالثة في رمضان

اللهم اغفر تقصيرنا في اﻻيام الماضية وأعنا على قيام رمضان وختم القرآن..

اسألك اللهم هداية" وفرجا" وفرحا" ورزقا" وتوبة" وغفرانا"

جمعتكم طيبة كطيب ساعات هذا اليوم

ها هي شمس الجمعة الثالثة في رمضان أشرقت

أسعدك الله بساعات هذا اليوم المبارك

وتقبل صلاتك وصيامك وجميع طاعاتك

ووسع رزقك .. وأجاب دعوتك

وجعل الريان بابك .. والفردوس ثوابك

[والكوثر شرابك]