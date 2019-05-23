اعرف نتيجتك: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2018 محافظة الجيزة عبر...

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018 محافظة الجيزة، والتي انتظرها آلاف الطلاب والطالبات من مرحلة إتمام التعليم الأساسي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح معناً كيفية الاستعلام عن نتيجة طالب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي المختص وهو البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

الشهادة الإعدادية

ومن المعلوم لدى الجميع، أن مرحلة إتمام التعليم الأساسي تعد من أهم مراحل التعليم، حيث أنها بمثابة الفصيل الأساسي والذي من خلاله يتم تحديد المسار التعليمي للطالب، لذا نجد الطلاب في تلك المرحلة يسعون لبذل أقصى مجهود حتى ينال كل طالب ما يريده من الحصول على أول معالم مستقبله التعليمي القادم.

Advertisements

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2018

تحديث صرحت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأن اللواء الدالي محافظ الجيزة سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم بعد قليل، مؤكدة على أن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيكون في مقر ديوان عام المحافظة. سجلت نسب نجاح الشهادة الإعدادية آخر العام 2018 لمحافظة الجيزة 82%، كما حصل 71 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

← إقرأ أيضاً: