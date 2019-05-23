قياس – نتائج اختبارات التحصيلي “qiyas” الاستعلام عن نتيجة التحصيل الدراسي الورقي...

يترقب العديد نتائج اختبارات التحصيلي عبر المركز الوطني للقياس لأجل الاطمئنان عن نتائج التحصيل الدراسي الورقي للفترة الثانية، حيث يعمل مركز qiyas وفق خطط تصحيح إلكترونية لأوراق الإجابات مستخدماً في ذلك احدث الأجهزة التقنية الحديثة، وبالتالي فان المتحدث الرسمي للهيئة العامة والتدريب بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الراشد على أن موعد إعلان نتائج التحصيلي سيكون متاحاً عبر الإنترنت من خلال موقع قياس في يوم الأربعاء القادم الموافق 15 من شهر رمضان المبارك، حيث تعطي الأجهزة الحديثة من الماسحات الضوئية “سكانر” بيانات دقيقة لإجابة الطلاب والعمل الجاد على تصحيحها وفق هذه الآليات التي تبين بوضوح تام مدى الدقة في الكشف عن الإجابات الصحيحة لتعطي في النهاية الدرجات العادلة والمستحقة لكل طالب.

نتائج التحصيلي – قياس

كما أن الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس أكدت على أن نتائج التحصيل الدراسي سيتم الإعلان عنها في موعد 15 / 1440 هـ، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن نتائج التحصيل بالدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي “www.qiyas.sa” مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

الاختبار التحصيلي

يتضمن الاختبار التحصيلي التقوم بعد مرحلة الثانوية العامة لمجموعة من المعارف ليضمن للطالب أن يتعلم بطريقة صحيحة، حيث يتكون اختبار التحصيلي من العلوم التي مرت على الطالب خلال الثلاث سنوات بمراحل الثانوية، حيث يعرفها المركز الوطني للقياس بانه التحصيل العلمي للدراس، فهو بذلك يعمل على قياس العلوم التي درسها الطالب للأقسام العلمية والنظرية، ولهذا نجد اهتمام كبير بنتائج الاختبار التحصيلي للمتعلم، وتمثل نتائج التحصيلي القلق للكثير من الدارسين، حيث يوضح الفيديو التالي موعد نتائج اختبار التحصيلي وكذلك توضيح اختبار التحصيل الدراسي والذي تم نشره على صفحة qiyas الرسمية.

كما انه يمكنكم الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر رقم المركز الوطني للقياس الموحد لاجراء أي استعلامات والإجابة على أسئلتكم بالاتصال على الرقم “920033555”.

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