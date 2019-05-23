تراند اليوم : بعد مشاركته في ٢٥ يناير.. خالد الصاوي يدافع عن حسني مبارك

الممثل المصري كان معروفا بأنه معارضا للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ لدرجة إنه كان ممن شاركوا في ثورة ٢٥ يناير ضده؛ ولكن جمهوره أثناء استضافته في برنامج «شيخ الحارة» مع الإعلامية بسمة وهبة يدافع عنه.

دافع الممثل المصري خالد الصاوي، عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ نافيا عنه تهمة خيانة بلده؛ وقال على من يتهمه بذلك: “قطع لسانك”، على حد تعبيره.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إنه يتصل بالرئيس المصري الأسبق للاطمئنان على صحته.

كيف يرى خالد الصاوي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؟ قال خالد الصاوي؛ في حلقة الخميس ٢٣ مايو ٢٠١٩؛ من برنامج «شيخ الحارة» المذاع طوال شهر رمضان على فضائية «القاهرة والناس»؛ إنه يرى حسني مبارك من الناحية الإيجابية، بأنه “البطل الحربي الذي يستحق كل وسام حصل عليه”.

أضاف الممثل المصري ردا على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: “يحسب له أنه كان مسيطرا على أوضاع معينة، وكان الشعب في عهده لا يشتكون من تناولهم لفول رديء”.

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أما بالنسبة لسلبيات حسني مبارك؛ التي كانت سببا في الثورة ضده -من وجهة نظر خالد الصاوي- فهي إنه “لم يكن مسيطرا على زمام الأمور من الناحية السياسية، فضلا عن أنه كان لديه أساليب معينة مع الشعب”.

يشار إلى أن خالد الصاوي من أشد المعارضين لحسني مبارك؛ وكان عضوا بارزا في حركة «كفاية» التي كانت من أوائل الحركات المعارضة لنظام حكمه؛ كما كان من أبرز الفنانين الذين شاركوا في ثورة ٢٥ يناير٢٠١١.