مشاهدة مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 18 - أحداث رحلة بورسعيد

نجح شباب مسلسل دفعة القاهرة في الحلقة السابقة بالذهاب إلي بور سعيد من أجل الوقوف مع المقاومة وصد العدوان الثلاثي عن مصر، وهناك أصيب ناصر وعدنان بسبب سقوط قذيفة.

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وسعي ناصر للاتصال بنادية من أجل أن يطمئن عليها في وقت هي بدأت عملية إجهاض لمولوده، وعلي الرغم من تحذيرات خادمتها من العملية ولكنها أصرت علي إجرائها.

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وعانت نادية من عملية الإجهاض وحدث لها نزيف وحاولت خادمتها أن تتصل بالطبيب لكنها رفضت، وفي مشهد جمع لطيفة وإقبال تحدثت الأولي عن معاناتها مع الوحدة التي تمر بها وكيف أصبح حالها بدون يوسف.

ألقى سامي بدبلة دلال أمام بشار في محاولة منه لتأكيد أنه جعلها خلف ظهره وأنه لا يفكر فيها وذلك عندما كان الاثنان مع رجال المقاومة، بينما عبر فهد بصراحة لنزهة عن مقدار حبه لها وعن رغبته في البقاء معها حتي النهاية.

مسلسل "دفعة القاهرة" يشارك في بطولته كل من بشار الشطي وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ومرام البلوشي ونور الغندور ولولوة الملا وحمد أشكناني، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وخراج علي العلي.