شاهد الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل حضن الشوك كاملة - مريم تستقبل مناير من جديد

تنطلق الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل حضن الشوك بعد مشاجرة هيفاء "نور الغندور" مع مناير "ليلى عبد الله" وقربها من الوصول إلى الحقيقة على شاشة قناة روتانا خليجية.

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في الحلقة السابقة يصرح يوسف بمشاعره نحو مناير وينتظر ردها ليتقدم لخطبتها وتعود سارة للعمل في المكتب ذاته مع مناير وتنتظر كسر الجليد بينهما، وفاطمة "الهام الفضالة" تتأكد من وجود ابنتها نورا على قيد الحياة.

وفي الحلقة 17 السابعة عشر يبحث إبراهيم عن طريقة لإخافة جاسوس مساعد "إبراهيم الحربي" وعدم وصول أسعار المناقصة الجديدة له، ومع انتظار مساعد لعودة مناير "ليلى عد الله" إلى منزلها فكيف سيكون استقبال مريم "عبير أحمد" لها؟

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تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.

https://rotana.net/vod-series-eps/?vod-element=751327#all_episodes