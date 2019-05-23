شاهد: الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل مقامات العشق - مفاجآت في مرسية

تنطلق الحلقة 18 الثامنة عشر مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.

تابعوا معنا في وكالة سوا الاخبارية أحداث الحلقة 18 من مسلسل مقانات العشق، حصريًا وتزامنًا مع عرضها على الفضائيات العربية على القمر الصناعي نايل سات، خلال شهر رمضان المبارك.