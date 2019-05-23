شاهد: مسلسل بروفا الحلقة 18 الثامنة عشر - تعلق الطلاب بليال

تستمر ليال ماغي بوغصن في الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل بروفا بالتقرب من الجميع والحصول على قلب الكل باستثناء قلب ماجد "أحمد فهمي" الذي ما زال يكابر حتى تحصل عليه رغم إيجابيتها المطلقة بأنه سيعود إليها، ويشار إلى أن المسلسل يشهد تطور في أحداثه ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل بروفا هنا

وشهدت الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل بروفا وجود اتفاق وتقرب ما بين ليال "ماغي بوغصن" وطلبة المدرسة الثانوية الخاصة، بعدما اعترفوا لها بمشاكل تتعلق بحياتهم الخاصة وأسرتهم، وبدورها تخبرهم بالجانب الإيجابي والنظرة المتفائلة للحياة رغم كل الظروف التي تعصف بهم.

ومن جهة أخرى، تعيش الأستاذة سحر حالة من الإحباط الشديد بعدما اعترف لها زوجها بأنه يريد أن يطلقها كونه وجد زوجة تناسب طموحاته وأحلامه، وأن زواجه بها يعد كذبة، كما وأن هذه الحادثة قربت ما بين سحر وابنها التي تعيش معه صراعات مستمرة حول الدراسة وأهميتها وأن عليه الاعتماد على نفسه أسوة بزملائه.

كما وتستمر الطالبة "ايلين" في الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل بروفا بالهروب من منزلها وترفض العودة له، بعدما أعجبتها الحياة عند الأستاذة "ليال" التي بدورها تعطيها طاقة ايجابية ونظرة مشرقة للحياة، وبدورها أحبت البقاء بجانب ليال في بيتها الصغير.

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ومن جهة أخرى ما زالت هبة تعاني من قبل طلاب المدرسة، الذين يتنمروا عليها، إلا أن وجودها بجانب جدها يخفف من حدة الأحداث، كما أن "ليال" ماغي بوغصن وأحمد فهمي "ماجد يهتموا بها.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.