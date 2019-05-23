شاهد: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 19 كاملة التشويق يعود مجددا

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة شكران مرتجى ام بدر في مسلسل باب الحارة، وهي فاقدة للوعي وبجانبها طبيب في استديو تصوير برنامج كاش مع النجوم .

وتفاجأ جمهور الفنانة مرتجى بالصورة وانهالت التعليقات التي تسأل عن سبب فقدان شكران لوعيها وعن سلامتها، كما ردت شكران مرتجى على متابعيها من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تطمئنهم على صحتها .

وقالت شكران: "لاتقلقوا كذبة آخر آيار.. أسفين ضرورة نظمي ونظمية"، وتقدم الفنانة مرتجى لأول مرة برنامج كاش مع النجوم ” إلى جانب الفنان سيف الدين سبيعي الذي يعرض على قناة سما يومياً خلال شهر رمضان .

وتطل الفنانة شكران مرتجى خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” حيث تؤدي فيه شخصية “ام فوزي".

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وما يزال مسلسل باب الحارة من أكثر الأعمال الدرامية المثيرة للجدل في كل موسم رمضاني يحضر فيه، وهذا الموسم كان له وضعه الخاص بعد خلافات قضائية وقانونية أطاحت بنسخة بسام الملا.

وسيشهد هذا الموسم دخول المدنية والتطور بعض المنازل، حيث سنشاهد بعض المنازل في الحارة أصبح بها تليفونات وكهرباء، كما سيشهد هذا الموسم ظهور أخ تؤام للإدعشري والذي كان يعيش خارج البلاد وعودته للحارة والعيش فيها.

كما يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة ممثلين مختلفين عن الأبطال المعروفين، ومنهم نظلي الرواس، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ونجاح سفكوني، وفاتح سلمان، وآخرين