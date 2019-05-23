مشاهدة مسلسل الهيبة الحلقة 18 خروج غازي شيخ الجبل من السجن

تعرض الحلقة 18 مسلسل الهيبة الجزء 3 الثالث، بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور) أحداث مُتصارعة بشأن خروج غازي شيخ الجبل من السجن، ويأتي مسلسل الهيبة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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ويحمل مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 18، أحداث قيام خروج غازي شيخ الجبل من السجن بمساعدة زيدان للانتقام من جبل شيخ الجبل.

وتضم الحلقة 18 مسلسل الهيبة الحصاد، بدأ الصدام بين جبل شيخ الجبل وزيدان من جهة ومع عمه غازي من جهة أخرى.

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وتعرض الحلقة 18 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة من تأليف باسم السلكا واخراج سامر برقاوي، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور وشاهين عبدو.

تابعونا معنا في وكالة سوا الاخبارية جميع حلقات مسلسل الهيبة في جزئه الثالث بعنون "الحصاد"، حصريا وقبل الجميع من خلال خدمة البث على موقع شاهد نت.