شاهد: الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل خمسة ونص - بيان تدخل في حرب مع غمار

دخلت الدكتورة بيان في حرب مع غمار في الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل خمسة ونص، بعدما أخبرته أنه متغير عليها وكل يوم يزداد بعدا عنها، كما وتشتد وتيرة الأحداث في سياق المسلسل الذي يشهد سباقا ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 18 من مسلسل خمسة ونص هنــا

وشهدت الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل خمسة ونص معرفة الغانم بمخططات قصي من خلفه ويهدده بأنه ينتزع منه السلطة في حال استمر في مؤامراته دون اطلاع والده الغانم عليها أولا بأول.

وفي المقابل يعيش الغانم شجار مستمر مع زوجته سوزان بسبب والدة غمار "وداد" إلا انه في الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل خمسة ونص تشتعل الأمور بيت الطرفين وتغضب من بروده تجاهها وتقول له اذهب عند وداد طالما أنت متعلق بها لهذه الدرجة، إلا انه يقابلها بصفعة كبيرة تجعلها تنفذ مخططاتها ضد الغانم وابنه غمار.

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وفي المقابل يعود قصي خولي إلى أحضان عايدة ابنة خالته في الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل خمسة ونص بعدما احتدت المناقشات ما بينه وبين نادين نجيم، ومن الواضح أن علاقتهما ستعود تدريجيا بعدما استأجرت عابدة شقة لها في لبنان بمساعدة سوزان.

كما وشهدت الحلقة السابقة من خمسة ونص بمعرفة قصي خولي من كان خلف حادثة محاولة اغتيال زوجته بيان، وهو من رجال الغانم الذي يهدده قصي خولي بفصح أمره في جرائمه غير الشرعية التي ارتكبها في لبنان وخارج لبنان في حال لم يعترف بأمر الحادثة، كما ووضع الغانم في صورة المشهد لاطلاعه بأن احد رجاله يخونه ويقرر باتخاذ أقصى العقوبات بحقه .

ويشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.