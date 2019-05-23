وطن ع وتر 2019 الحلقة 18 الثامنة عشرة - بدي فيزا (مشاهدة كاملة)

عاد الفنان الفلسطيني عماد فراجين، مساء اليوم، ليطل علينا في حلقة جديدة ومميزة من، وطن ع وتر 2019 الحلقة 18 الثامنة عشرة، وذلك من خلال قناة رؤيا كوميدي اون لاين، بالمشاركة مع الفنانة منال عوض ونخبة من الفنانين.

وكانت الحلقة الماضية أي السابعة عشرة من وطن ع وتر 2019، البرنامج الكوميدي الساخر الشهير، قد حملت عنوان "شمس الشموسة"، في حين حصدت أكثر من 350 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة عبر الحساب الرسمي في موقع تويتر.

ودارت الحلقة الثامنة عشرة في مستهلها حول حديث الفنانة الكويتية شمس خلال استضافتها عبر احدى القنوات العربية، ويظهر خلال المقطع عماد فراجين متأثرا بما قالته الفنانة برفقة صديقه الذي يشارك معه في العمل الذي يبث يوميا خلال شهر رمضان المبارك.

ثم يذهب عماد فراجين وصديقه إلى أحد المطاعم في الأردن، وتحدث مشكلة هناك مع صاحب المطعم ويتعرضان للضرب من قبل الشيف، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى.

ولم تنته الحلقة عند تلك الأحداث إنما حملت عنوانا فرعيا هو "مين ع الباب"، حيث دق الباب أثناء تواجد عماد فراجين في الحمام، ويظل يسأل مين على الباب من شدة الفضول ويتوقف عن كل شيء إلى حين يعرف من الطارق، وتدور الأحداث بشكل مثير.

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