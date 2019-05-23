تراند اليوم : إعلامي مصري يطالب بإعدام منى فاروق وشيما الحاج بعد الفيديو الاباحي لهما.. بالفيديو

طالب ال​إعلام​ي ​سعيد حساسين​ بإعدام الممثلتين ​منى فاروق​ و​شيما الحاج​، بعد إلقاء القبض عليهما وإعترافهما أثناء التحقيقات بالفيديو الفاضح المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال حساسين خلال برنامجه على قناة "الرافدين": "منى فاروق هربت من منزل أسرتها حتى تقدم مثل هذه الأفلام الفاضحة، ووالدها توفي بعدما عايره الآخرون بابنته".

وأَضاف: "محاربة الفساد في مصر ليست مرتبطة بموظف يتقاضى رشوة فقط، ولكن إلقاء القبض على الممثلتين يندرج تحت بند محاربة الفساد أيضا، لأنهم يفسدون عقول وأخلاق الشباب".

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وأشار حساسين الى أن "فاروق والحاج لا تليقان بالمصريين، ولا يجوز أن تنتسبا للمصريات المحترمات بأية صلة".