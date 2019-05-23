شاهد: الحلقة 18 مسلسل كلبش 3 أحداث صادمة وغير متوقعة

اختتمت الحلقة السابعة عشرا من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019 بمشهد صادم ألا وهو أن الحالة الصحية لابن سليم تصبح أسوأ بكثير.

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وجاء ذلك نتيجة أن قام أكرم صفوان بتأخير ميعاد الحقن ويساوم سليم الأنصاري عليها، وطلب منه أن يستعد للأيام المقبلة الصعبة التي تنتظره، ودار خلاف قوي وشديد في الحلقه السابعة عشر من مسلسل كلبش 3 بين جلال خطاب وسليم الأنصاري بعد أن أكتشف سليم أن الممرضة نجلاء التي تراعى ابنه تعمل لحساب جلال خطاب.

واستمرت أحداث الحلقة 17 من مسلسل كلبش 3 وفق ما يلي: "كل الخيوط التي كانت يمكن أن يتوصل من خلالها الأمن لمن وراء محاولة اغتياب أكرم صفوان تقطعت، وعوني مازال يضلل الأجهزة الأمنية".

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أما أكرم صفوان يهدده هو الأخر بحياة زوجته، بينما يقول غسان لأكرم أن ديفيد وإيزاك هما من وراء محاولة اغتياله وسبب محاولتهم هو أن أكرم لا يقوم بدوره، فهناك خطة يجب تنفيذها ومصر هي التي تقف عثرة في طريق تحقيق تلك الخطة.

وأثبتت الحلقه السابعة عشر من مسلسل كلبش 3 أن الخطة تقتضي بأن يموت أكرم صفوان واستغلال موته للضغط ضد مصر ورفع القضية للمحكمة الدولية.

جاء ذلك لأن الجماعة أدركوا أن موت أكرم أربح من حياته، ويقول غسان لأكرم صفوان أن عليه أن يثبت أن حياته أهم وأربح بكثير من وفاته، وعرف سميح خلال الحلقة 17 من مسلسل كلبش 3 من خلال هاتف صدام أنه هو من قتله وكذلك عرف المكان الذي يتقابل فيه سليم الأنصاري مع أكرم صفوان.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.