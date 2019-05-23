مشاهدة مسلسل عذراء الحلقة الثامنة عشر 18 – أحداث جريئة

جاء في الحلقة السابعة عشر من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019 أن فوزية تنجح في الهروب من الشرطة التي تلاحقها.

لمشاهدة مسلسل عذراء الحلقة 18 اضغط هنا

وذهبت فوزية في الحلقة الثمنة عشر 18 لعذراء الفتاة التي هربت من السجن في وقت سابق، وبدأت تطمئن عليها وظلت تبكي وتقول لها أنها قصرت في حقها ويا ليت لو الزمن يعود ولو مرة.

في اللحظة ذاتها من الحلقة السابعه عشر من مسلسل عذراء يشك عم شاهين التي تمكث عذراء عنده، بأن فوزية النافي الممثلة المشهورة وشك في أمر عذراء، وبعد مناقشة مع إبراهيم لم تسفر عن شيء، تقرر ضحى أن تتخلي عن كل شيء في سبيل إسعاد نفسها بالتمثيل.

Advertisements

وهو ما حدث بالفعل في الحلقة 17 من مسلسل عذراء حيث ذهبت لمكان التصوير وأثناء ذلك سمعت شابين يتحدثان عنها وعن خلعها الحجاب فطلبت منهم الاهتمام بأنفسهم بدلا من التركيز في حياة الغير.

وتستمر أحداث الحلقه 17 من مسلسل عذراء حيث يبغ إبراهيم فوزية عما يواجهه مع ضحى ولكن فوزية بدأت تواسيه وتطلب منه أن يتحمل، لكنه أخبرها بأمر غريب وهو أنه يريد أن يعود لها وأن يتزوجها.

أما فوزية أخبرته بأنهم في ظروف لا تسمح أبدا بالتفكير في الأمر، بينما تتوجه عذراء في اليوم التالي لبيت عيسي لتهتم بابنته ولكن كان همها الوحيد هو أن تقوم بالإيقاع بين عيسي وآلاء.

وقبل نهاية الحلقة تخبر آلاء أن تقف في وجه عيسي وأن لا تدعه يثور عليها مرة أخري ومن الجانب الأخر بدأت تخبر عيسي أنها تشتكي منه لأخيها، ولكنها تعجب لأنها وحيدة وليس لديه أي أخوة في حياتها.