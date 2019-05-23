شاهد: اسماء الاسد المصابة بالسرطان في احدث ظهور لها

نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صورا جديدة لـ اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد والمصابة بمرض سرطان الثدي، في احدث ظهور لها اعلاميا.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطعا مصورا يظهر أسماء الأسد، خلال زيارتها لمركز الأطراف الاصطناعية في منطقة حماة بسوريا.

وظهرت اسماء الأسد، وهي تضع غطاء على رأسها بسبب تساقط شعرها بعد تعرضها للعلاج الكيماوي من سرطان الثدي الذي أعلن عن إصابتها به في آب/ أغسطس من العام الماضي.

و أسماء فواز الأخرس تعرف بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وتنحدر من مدينة حمص السورية، ولدت في لندن، بريطانيا. تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2000.