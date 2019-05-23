عماد حمدي يتسلّم جائزة أكاديميا الأمريكية في أبريل 2020

تمكّن عازف الجيتار المصري العالمي عماد حمدي من الفوز بجائزة أفضل عازف لأغنية لاتيني بعنوان ( لا بلايا ) من جمعية "أكاديميا" الموسيقية الأمريكية عن شهر مارس 2019

وبحسب ما ورد وكالة "سوا"، تقدم أكاديميا جوائز كل شهر في فروع الموسيقى التالية: الروك البديل، امبيانت/ آلاتي، أمريكانا ، البلوز، الملاهي الليلية ،مسيحي/ ديني ، محلي، رقص/ الكتروني، الفلكلور الشعبي/ للمغني او كاتب الاغاني ، الفانك/ فيوجين ، هيفي ميتال، موسيقى الجاز، لاتيني، البوب، موسيقى البوب روك، ار اند بي/ صول، موسيقى الراب / الهيب هوب، ريجي، الروك، وورلد بيت

واستعرض الفريق التنفيذي للجمعية المئات من عروض الموسيقى في كل نوع لتحديد أفضل الفنانين ووقع اختيارهم على الفنان عماد حمدي خاصة بعد تقرير لجنة التحكيم باحترافية الأداء مع الإحساس العميق بمعاني العمل الفني والذي قدمه من خلال الجيتار في صورة فريدة لم يسبق لها مثيل.

Advertisements

وسيتم منح عازف الجيتار عماد حمدي هذه الجائزة خلال حفل الجمعية العام المقبل في 17 أبريل 2020 والذي سيتم بثه من استوديوهات الأكاديمية في لوس أنجلوس وعلى راديو نيويورك.

والجائزة هي عبارة عن حملة تسويق عالمية تمتد على 150 محطة إذاعية عبر الإنترنت و 50 موقع للصحافة والفيديو وبيع التجزئة والحفلات المباشرة بالإضافة الى خوضه برنامج تنمية شخصية كل الزوايا 360 درجة لإطلاق العنان لرؤيته الموسيقية وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

يذكرُ أنّ الفنان الدكتور عماد حمدي قد تخرج في الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى ، و من أبرز ما قدمه " كونشرتو ارانخويز" للمؤلف الإسباني الشهير رودريجو، كما أنه أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى ، قام بتأسيس اول مدرستين في مصر لتعليم عزف الجيتار بشكل اكاديمي بدار الأوبرا المصرية و الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤخرا منحته شركة ياماها العالمية باليابان لقب "الفنان الأول بمصر و الشرق الأوسط" ليكون ممثلا لها بهذه المنطقة خاصة بعد تقديمه العديد من النجاحات لآلة الجيتار التي تحظى بشهرة و جماهيرية كبيرة في كل أنحاء العالم.