مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 19 التاسعة عشر حصريًا كاملة HD – الجنيه يكسب

نقدّم لكم اليوم الخميس 18 رمضان حصريًا وقبل الجميع، الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، كاملة بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل فكرة بمليون جنيه كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويبثُ مسلسل فكرة بمليون جنيه حصريًا على قناة mbc مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، ويحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين المصري والعربي، ونال على إعجابهم محرزًا بذلك تقدّمًا واسعًا في السباق الرمضاني.

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ويلعبُ دور البطولة الرئيسي في المسلسل النجم المصري علي ربيع (نجم مسرح مصر)، ويرافقه في البطولة كلًا من: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وآخرين من ذات الحضور الفني الرائع.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.

ويخوضُ مسلسل فكرة بملين جنيه غُمار المنافسة بكل ما أوتي من قوة، في الماراثون الدرامي المزدحم بالمسلسلات والأعمال الفنية التي يجري عرضها حاليًا هذا الموسم، لكنه فرض نفسه وأوجد له مكانًا مميّزًا ليتسلّل إلى الذائقة العربية الجمعية، ويحظى على اهتمامهم ومتابعتهم الدائمة.