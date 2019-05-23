مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 17 السابعة عشر حصريًا كاملة HD – مسلسلات الخليج

نعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل "مني وفيني" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بكل قوة وثقة في غُمار المنافسة بالماراثون الدرامي.

شاهد الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة HD على يوتيوب

ويحظى مسلسل مني وفيني الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية، يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور الخليجي والعربي على حدٍ سواء.

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ويقودُ النجم الكويتي الكبير حسين المنصور بطولة المسلسل، ويرافقه في البطولة عدد من ألمع النجوم في الكويت والخليج العربي، أبرزهم: باسمة حمادة، وصمود الكندري، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.

ويناقش مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.