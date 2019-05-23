مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 17 السابعة عشر كاملة بجودة HD – حرملك السلطان

يأخذنا "الحرملك" في جولةٍ تاريخية يسافرُ بنا فيها عبر الزمن لتقصّي حقائقَ مضى عليها عقودٌ من الزمن، ويقدّم لنا أحداثًا حقيقية عاشها من سبقونا في الماضي البعيد، ويعرضُها لنا في قالبٍ درامي ساحر ومشوّق.

ونعرضُ لكم اليوم الخميس، حصريًا، الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل "الحرملك" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية الدارمية التاريخية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى مسلسل "الحرملك" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، وحقّق سمعةً إيجابية من خلال المتابعة الواسعة التي يشهدها المسلسل والتعليقات المستمرة التي نرصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ردود فعل الجمهور حول المسلسل.

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ويقودُ النجم السوري الكبير جمال سليمان بطولة "الحرملك"، ويتقاسم معه البطولة نخبة من ألمع وأمهر النجوم والفنانين في الوطن العربي، أبرزهم: الفنان القدير عبد الهادي الصبّاغ، والفنانة السورية المبدعة سلافة معمار، والنجم المصري أحمد فهمي، والفنانة التونسية المصرية درة، والنجم السوري اللامع باسل خيّاط، وقيس الشيخ نجيب وباسم ياخور، والفنانة السورية هبة نور، وباقة أخرى من الفنانين العرب والأجانب.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.

يذكرُ أنّ أحداث "الحرملك" تدورُ حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.