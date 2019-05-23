مدارس stem | الثانوية للمتفوقين وشروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

مدارس stem للمتفوقين في أولى اهتمامات وزارة التربية والتعليم الفني، وكما أن الكثير من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية يبحثون بكثرة عن مدارس المتفوقين stem ومازال حلم الانضمام إلى stem school يراود الكثير من الطلاب، ولهذا سنطرح لكم بعض المعلومات المميزة عن مدارس المتفوقين، حيث تعمل الوزارة على إنشاء عدة مدارس للمتفوقين، وذلك لاستقطاب الطلاب الموهوبين في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وهى تعتبر منحة أمريكية لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

معلومات مدارس stem للمتفوقين

إليكم ابرز المعلومات عن مدارس ستيم للمتفوقين والتي تسمى stem school كما يلي:

هى مدرسة حكومية للمرحلة الثانوية.

مدة الدراسة في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات. مدارس stem تعتمد الدراسة على التفكير والاستنتاج وليس الحفظ.

تعتمد الدراسة على التفكير والاستنتاج وليس الحفظ. الهدف من مدارس ستيم إخراج جيل جديد من الطلاب له القدرة على التفكير والإبداع.

إخراج جيل جديد من الطلاب له القدرة على التفكير والإبداع. التجهيزات المعملية في المدرسة مجهزة بأعلى المستويات.

لا تعتمد المراحل الدراسية في مداس ستيم على الكتاب المدرسي الموحد.

على الكتاب المدرسي الموحد. المعلمين في مدارس المتفوقين ليس لهم دور التلقين بل الإرشاد.

ليس لهم دور التلقين بل الإرشاد. المناهج الدراسية في مدارس stem للمتفوقين مناهج حديثة.

للمتفوقين مناهج حديثة. الاهتمام في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يلقى نظرته في تعليم التكنولوجيا الحديثة مع دمج الحياة التعليمية بهذه التكنولوجيا.

في stem school لا يوجد بها أقسام أدبية.

شروط الالتحاق في مدارس stem للعلوم والتكنولوجيا

هناك بعض الشروط لالتحاق الطلاب في مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا ومن ابرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الطالب في قد حقق مجموع في الشهادة الإعدادية بنسبة 98%.

حصول الطالب على الدرجة النهائية في احدى المواد الأتية مادة العلوم – مادة الرياضيات – مادة اللغة الانجليزية.

أو حصول الطالب على مجموع 95% مع الدرجة النهائية في مادتين من الثلاثة الذين تم ذكرههم.

مصروفات مدارس stem لطلبة المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويا، و31 ألف جنيه لطلاب المدارس الدولية والمدارس الخاصة.

لطلبة المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويا، و31 ألف جنيه لطلاب المدارس الدولية والمدارس الخاصة. لا يزيد عمر الطالب المتقدم إلى stem school عن 17 عاما.

ما يهم الشهادة الإعدادية



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