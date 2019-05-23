مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2019 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني رابط مباشر برقم الجلوس

ظهرت نتيجة اعدادية الجيزة منذ ساعات قليلة عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جاء ذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ للفصل الدراسي القاني، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٢٧%، فيما بلغت نسبة نجاح اعدادية الجيزة في القسم المهني 86.5% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، و98.5 لضعاف السمع، وعلى الفور نشرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة اعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس، وأصبحت النتيجة متاحة لجميع الطلاب في كافة الإدارات التعليمية.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس ليتمكن الطلاب من كافة الإدارات التعليمية في الجيزة من الاستعلام على نتيجة الإعدادية رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

نتيجة اعدادية الجيزة 2019

هذا وقد حصلت إدارة الهرم التعليمية على أعلى نسبة نجاح في اعدادية الجيزة بنسبة نجاح بلغت 90%، تليها إدارة الشيخ زياد بنسبة نجاح 89%، ثم إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 88%، وتنشر مديرية التربية والتعليم في الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للطلاب في كافة الإدارات التعليمية، بحيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الإعدادية والدرجات التفصيلية للمواد المقررة اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الحاسب الآلي، كما يمكن للطلاب الحصول على حالة النجاح والمجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية.

موقع بوابة الجيزة الالكترونية لنتائج الاعدادية:

بعد الإعلان رسميا عن ظهور النتيجة، يمكنكم الآن الحصول على النتيجة فورا برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر أحد الروابط التالية:

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مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

وطبقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بلغ عدد الطلاب أوائل الشهادة الاعدادية بالجيزة 193 طالب وطالبة، وأوضح محافظ الجيزة في بيان نتيجة اعدادية الجيزة 2019، بأن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بنتيجة الأعوام السابقة.

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