مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية تمنح درجة البكالوريوس بعد الإعدادية مدة الدراسة 7 سنوات

المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية يمنح درجة البكالوريوس ودخوله بعد المرحلة الاعدادية، ومن خلال هذه المقالة المميزة بموقع نجوم مصرية عن المدرسة الثانوية العليا التى تمنح درجة البكالوريوس فى مصر من خلال التقديم اليها بعد المرحلة الاعدادية وتعتبر مدة الدراسة فى المجمع التكنولوجى 7 سنوات وسوف نطرح تفاصيل التقديم بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية والشروط والاوراق المطلوبة للالتحاق فى المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية، حتى يسهل على الجميع من طلاب المرحلة الاعدادية 2018 للانضمام الى المعهد التكنولوجي بالأميرية للعام 2018 /2019، وايضا عنوان المعهد وارقام التواصل بالمعهد التكنولجى المتكامل بعد الاعدادية.

شروط التقديم فى المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

يعتبر الالتحاق فى المعهد التكنولوجى المتكامل بالاميرية امر مهم بالنسبة للكثير من طلاب الشهادة الاعدادية 2018، وذلك لأن المعهد التكنولوجى يمنح درجة البكالورويس ويتم دخوله بعد المرحلة الاعدادية واليكم شروط الالتحاق بالمعهد التكنولوجى المتكامل كما يلى:

شروط المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

يقبل المعهد التكنولوجى بالأميرية طلاب الشهادة الاعدادية بمجموع 220 درجة.

مدة الدراسة بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية 7 سنوات.

الأوراق المطلوبة فى مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

اليكم الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية وهى كما يلى:

شهادة نجاح الشهادة الاعدادية 2018 او مستخرج رسمى منها مع تصويرها بعدد 22 صور ضوئية واضحة.

بيان نجاح الشهادة الاعدادية 2018 مع عدد 2 صورة ضوئية منها.

تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر وعدد 2 صور شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومى.

تقديم عدد 4 صور شخصية.

عدد 10 اظرف صغيرة.

تقديم عدد 10 طوابع بريد فئة 7 جنيهات.

تقديم عدد 2 طابع مهنة تعليمية فئة 1 جنيه.

عدد 1 طابع مشروعات تعليمية بفئة واحد جنيه.

عدد 1 دمغة تنمية موارد.

تقديم حافظة بكبسولة.

تقديم البطاقة الصحية للطالب وتكون معتمدة من المدرسة الاعدادية المقيد بها الطالب، ويكون مكتوب بها خلو الطالب من الأمراض.

مميزات مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

من اهم مميزات الابتحاق بالمعهد التكنولوجى بالأميرية ما يلى:

منح المعهد التكنولوجى المتكامل بالأميرية درجة البكالوريوس.

قبوله الطلاب بعد المرحلة الاعدادية.

يكون خريج المجمع التكنولوجى مؤهلا للعمل بمجال تكنولوجيا التصنيع وصيانة التكييف والتبريد والمحركات ورقابة الجودة .. الخ.

تعلم مهارة الرسم الهندسى ويتعلم خريجى المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية الرسومات الهندسية باستخدام الكمبيوتر.

تطبيق على ورش الميكانيكا المختلفة.

تصميم المنتجات بأخدث الطرق الممكنة.

كتابة التقارير الفنية ومهارة التواصل بين الشركات والمصانع.

مدارس ثانوية بعد الاعدادية

هناك العديد من المدارس الثانوية بعد المرحلة الاعدادية بخلال مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية وهى كما يلى:

مواضيع تهم الشهادة الاعدادية 2018

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بيانات تواصل المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

اليكم بيانات التواصل الخاصة بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية والتى نطرحها لكم من خلال هذه المقالة المميزة.

عنوان المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

القاهرة – الزيتون – ش الأميرية – مدرسة المجمع التكنولوجى بالأميرية

رقم تلفون المعهد التكنولوجى بالاميرية كما يلى: 22062275

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