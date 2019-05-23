بوابة الإسكندرية الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني برقم الجلوس

موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية نشرت روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية روابط نتيجة اعدادية عروس البحر الابيض المتوسط، والتي اعتمدت نتائج طلابها بنسبة نجاح 84.2%، وتم تحديد ترتيب إدارات تعليم الإسكندرية وعدد الطلاب الناجحين في الدور الأول، وستوفر مديرية التربية والتعليم كشف اسماء أوائل الإعدادية 2019 بمحافظة الإسكندرية بعد قليل، بعد فتح روابط إستخراج نتائج الشهادات برقم الجلوس الآن.

اعتمد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الأول، حيث جاءت نسبة النجاح 84.2% ونسب النجاح بين الطلاب البنين 81.81%، ونسبة النجاح بين الطالبات 86.8%، وبلغ عدد الطلاب الأوائل بلوحة الشرف 32 طالب وطالبة، وحصل 8 طلاب على الدرجات النهائية، وفق ما صرح به وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الأستاذ مصطفى عجمي، وبدورها قدمت بوابة الإسكندرية الإلكترونية روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس سندرجه لكم فيما بعد.

موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية أعلنت التي عن روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لما يقرب من 82 ألف طالب وطالبة، بجانب نشر نسب النجاح في جميع ادارات التعليم والتي جاءت على النحو المبين أدناه.

المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2 ٪‏ .

إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪‏.

المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪‏ .

إدارة العجمي 87,2 ٪‏‏ .

إدارة المنتزه بنسبة 83,0 ٪‏ . Advertisements

إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪‏

إدارة العامرية 76,7 ٪‏ ‏ .

إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

تقدم لامتحانات الدور الثاني في الصف الثالث الإعدادي 82740 طالب وطالبة، حضر منهم 80303 طالب وطالبة، وكان عدد الناجحين 67646 طالب وطالبة وفق ما صرح به مسئولي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية على الرابط التالي:

نتيجة 3 اعدادي الإسكندرية

نتيجة الاعدادية رابط ثاني

اترك رقم جلوسك بالتعلقات الان وسنوفر لكم النتيجة في الحال.

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