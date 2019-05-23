“الآن” اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني “اخر...

بعد ترقب وقلق من قبل الطلاب وأولياء الأمور قام محافظ الجيزة منذ لحظات باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بنسبة نجاح 81%، كما قام سيادته بإعلان أسماء أوائل المحافظة.

في جو ملائم ومناسب تجري امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في محافظة الجيزة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمثلة في إدارة ( ناهيا وأطفيح والصف والهرم والواحات البحرية والدقي والعياط والبدرشين والحوامدية) وباقي الإدارات التعليمية الآخرى، والشكوى الوحيدة من الطلاب في امتحانات الترم الأول بالجيزة كانت من إمتحان مادة الجبر حيث إشتكي معظم الطلاب من صعوبته، ودون هذه المادة لم تكن هناك أي مشاكل آخرى داخل لجان امتحانات الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني لطلاب المحافظة سوف يتم اعتمادها بعد أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال الكنترولات من رصد وتصحيح وتجميع، وكذلك بعد أن تنتهي عمليات التصحيح داخل مراكز تقدير الدرجات، هذا وقد أعلنت المديرية أنها تقوم حاليا بإعداد مراكز التصحيح التي ستستقبل المصححين بداية من يوم السبت الموافق 18-5-2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.

جدير بالذكر أن هناك عدد 141004 طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وقد حضر منهم عدد 138956 طالب وطالبة امتحانات آخر العام.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها سوف تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 إلكترونيا، وقد أعلنت المديرية أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها رسميا، حيث ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس فقط لا غير عن الفصل الدراسي الثاني 2019.

لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني، وذلك بسبب قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بالكنترولات المركزية بالمحافظة.

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