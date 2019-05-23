الأن أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية من هذا الرابط

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية ، وذلك بعد أن قام السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الصف الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية نحو 84.2%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية :-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية الحصول على نتيجة الترم الثاني 2019 من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 من خلال الضغط هنا

وبعد أن أعتمد السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 هنأ سيادته الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية، وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية 2019 بلغ نحو 32 طالب وطالبه منهم 8 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية المقررة.

من جهته قال مصطفي العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن إدارة الجمرك التعليمية قد حصلت على المركز الأول في نسب النجاح من بين الإدارات التعليمية بنسبة 99.6% ، تلتها إدارة غرب التعليمية بنسبة 91.2% ، ثم إدارة شرق بنسبة 88.0%، ثم إدارة العجمي التعليمية بنسبة نجاح 87.2%.

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