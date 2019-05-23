مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. الآن أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

للطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة، أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الجيزة للترم الثاني 2019 نحو 81.27%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية القسم المهني بمحافظة الجيزة نحو 86.5%، والمكفوفين نحو 100%.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الجيزة :-

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 الترم الثاني ، من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

كما يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة معرفة نتيجة الترم الثاني لعام 2019 من خلال ترك رسالة في أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهته قال الاستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2019 بلغت نحو 81.27%، وهو نسبة أعلى من العام الماضي ، وأن إدارة الهرم التعليمية قد حصدت المركز الأول في نسبة النجاح من بين الإداراتنتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة 2019 التعليمية وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بإدارة الهرم التعليمية نحو 90% ، ثم تلتها إدارة الشيخ زايد التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت نحو 89%، ثم إدارة جنوب الجيزة التعليمية بنسبة نجاح 88%.

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