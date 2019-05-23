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محمد رجب يتصدر تويتر بـ "علامة استفهام"

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احتل مسلسل علامة استفهام  قائمة الوسومات الأكثر مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات المصرية في موعد عرض الحلقة 16 السادسة عشر على شاشة قناة ON E.

وحصد وسم المسلسل على ألاف التعليقات على أحداث الحلقة الـ 16 التي كشفت عن مفاجآت وصدمات لمتابعي المسلسل، كما حصد على العديد من إشادات المدونين والمعلقين على الوسم الذى نجح في اعتلاء القائمة خلال ساعة.

يلعب دور البطولة في علامة استفهام النجم محمد رجب إلى جانب ميرهان حسين وهيثم أحمد زكي وجيهان خليل وإدوارد وعبد الرحمن أو زهرة، بحسب "اليوم السابع".

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