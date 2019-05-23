نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المقرر أن يقوم موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمة،هذا ويمكنكم الإطلاع على نتيجة الطلاب في المرحلة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” برقم جلوس الطالب عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية.

واستعلام النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب فقط، هذا حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية بعد الانتهاء من خوض الامتحانات وفق الجدول الذي تم وضعه من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح للامتحانات ورصد الدرجات وتجميعها خلال الأيام القليلة القادمة، بعدها يقوم المحافظ باعتماد النتيجة ليتم الإعلان عنها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ستقوم محافظة الإسماعيلية بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة وقتها من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

قم في البداية بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب

اضغط على اظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.

في حالة واجهتك أي مشكلة خلال محاولة الاستعلام عن نتيجة الطالب، قم بكتابة تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه وسنقوم بالرد على تعليقك بتفاصيل النتيجة خلال دقائق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

نتيجة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية

لا تزال أعمال التصحيح في محافظة الاسماعيلية مستمرة حتى الآن، حيث من المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح خلال اليومين القادمين، وبالتالي فإن موعد الإعلان عن النتيجة قد اقترب كثيرًا.

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