نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية ورابط استعلام النتيجة سنقوم بتقديمها لكم، حيث قام محافظ الإسماعيلية اللواء “يس طاهر” باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 بنسبة نجاح 82.28%، أي بارتفاع قدره 2.21% بالمقارنة بنسبة الاعدادية للعام 2016/2017، كما لاحظنا أيضا تفوق ملحوظ من البنات على البنين في نتيجة هذا العام، حيث نجحت البنات في السيطرة على المراكز العشرة الأولى في عام 2017/2018.

ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، حيث ننشر لكم خلال هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية “الثالث الاعدادي” الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية يمكنكم الاستعلام عنها فور رفعها من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة :

أوائل الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية العام الدراسي 2017/2018

نجح البنات هذا العام في احتلال المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية، وننشر لكم أسماء الأوائل:

المركز الأول: الطالبة ياسمين علاء أبوهاشم حسن “مدرسة التل الكبير الجديدة” بمجموع درجات 279 درجة

المركز الثاني: الطالبة دعاء محمد عبد العاطى فرماوى ” مدرسة القرين الجديدة بالتل الكبير ” بمجموع درجات وقدره 279 درجة

المركز الثالث: الطالبة سارة حمادة إبراهيم عطية “مدرسة السلام الإعدادية بنات”.

المركز الرابع: الطالبة ساندرا خليل توفيق من مدرسة القديس يوسف الخاصة”.

المركز الخامس: الطالبة تسنيم محمود محمد فهمى “المجمع التعليمى عربى” .

المركز السادس: الطالبة تقي محمود أحمد إبراهيم “مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات”.

المركز السادس: الطالبة تقي محمود أحمد إبراهيم “مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات”.

المركز السابع: الطالبة أسماء محمد حسن حسن “مدرسة توفيق عثمان بفايد”.

المركز الثامن: الطالبة نهى محمد ابراهيم دسوقى “مدرسة 25 يناير بمدينة المستقبل”.

المركز التاسع: الطالبة دعاء دهشان محمد على “مدرسة محمود نافع الاعداية” بمجموع درجات 5و278 درجة.

المركز العاشر” الطالبة نورهان محمد عبد الحميد “مدرسة أبوصوير الإعدادية بنات”

لم تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية حتى الآن، وسنقوم من خلال التقرير بمتابعة كل جديد يتعلق بأخبار النتيجة، حيث لا تزال عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة إلى الآن.

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