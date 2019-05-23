اغتصاب ومقتل طفلة فى العاشرة من عمرها

عثرت السلطات الباكستانية على طفلة مقتولة فى العاشرة من عمرها، حيث كانت مختتطفة وتم اغتصابها،مما أشار غضب واسع فى باكستان.

بدوره اعتقل قائد شرطة العاصمة اسلام آباد، بسبب تقصيره في قضية اغتصاب وقتل الطفلة التى هزت الرأي العام في البلاد.

وقال مصدر أمني إن قائد الشرطة في العاصمة محمد عباس، أوقف عن العمل، الأربعاء، بسبب فشله في حل القضية بسرعة كافية، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

واكتشفت جثة الفتاة التي اختفت بعد مغادرتها المنزل قبل أسبوع في غابة قريبة وفقا ل "سكاى نيوز".

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وأثار مقتل الطفلة احتجاجات واسعة في إسلام آباد من قبل أفراد من عائلة الفتاة، التي تعود أصولها إلى منطقة مهمند وتنتمي إلى أقلية البشتون على الحدود مع أفغانستان.

وتعد الجرائم ضد الأطفال شائعة في باكستان، وغالبا ما تمر دون عقاب.

لكن في أكتوبر الماضي، أعدمت السلطات رجلا قتل 8 أطفال، بينهم زينب أنصاري، البالغة من العمر 7 سنوات.