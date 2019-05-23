صابرين تحسم الجدل حول حجابها

أوضحت الفنانة صابرين أمس الأربعاء خلال مشاركتها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة حقيقة حجابها والباروكة التي ترتديها في أدوارها.

وردت صابرين بطريقة انفعالية على قول بسمة وهبة بأنها تتبع فتوى خاطئة من أحد الشيوخ، وقالت صابرين لبسمة وهبة عقب وصفها لها بأنها محيرة حول حجابها:" أنتي مالك ده أمر خاص بيا ".

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وبينت صابرين أن لجاناً الكترونية تقوم بنقدها بشكل دائم في كل عمل جديد لها لرفضهم فكرة ظهورها بشكل خاص.

وحسمت صابرين الجدال حول حجابها بانه حرية شخصية وبأنها تعتمد على عدة اطلالات مريحة بالنسبة لها، بحسب " المصريون".



